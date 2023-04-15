سرّحت 9000 عامل.. شبح الإفلاس يهدد أشهر شركة فساتين زفاف أمريكية

تقدمت شركة التجزئة «ديفيدز برايدال»، أشهر بائعي فساتين الزفاف في الولايات المتحدة، بإخطار إلى وزارة العمل في ولاية بنسلفانيا، لتسريح آلاف العمال في جميع أنحاء البلاد، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

ورد في الإخطار أن بائع التجزئة ألغى نحو 9236 وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي ولاية بنسلفانيا، فمن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح في 14 أبريل وتنتهي في 11 أغسطس، علماً بأنها ستؤثر في 15 متجراً في تسع مقاطعات في الولاية.

لم يحدد الإخطار، إمكانية إعادة تدريب العمال، أو عدد المتاجر التي ستتأثر في ولايات أخرى.

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن شركة التجزئة في كونشوهوكين بولاية بنسلفانيا توظف أكثر من 11 ألف عامل.

قالت «ديفيدز برايدال» إن الشركة تسعى لتقييم خياراتها الاستراتيجية وأن عملية البيع جارية، وقالت أيضاً إن جميع متاجرها لا تزال مفتوحة حالياً.

قال العضو المنتدب في «جلوبال داتا ريتيل» نيل سوندرز، «إن حجم عمليات التسريح هذه يشير إلى الأزمة التي تعاني منها (ديفيدز برايدال)، كما يشير إلى إعادة الهيكلة الضخمة التي تجري وراء الكواليس بهدف الحفاظ على السيولة، فالشركة تستعد إما للإفلاس أو البيع».

وتوقع سوندرز أن تغلق الشركة المتاجر كجزء من خطتها، قائلاً «إن العمل في شكله الحالي لا يجدي نفعاً، والأمل هو أن يكون الكيان الأصغر أكثر قابلية للاستمرار من الناحية المالية».

تأتي عمليات التسريح مع تزايد المشاكل بالنسبة إلى «ديفيدز برايدال»، الذي يُقال إنها تقدم طلباً للإفلاس للمرة الثانية خلال خمس سنوات، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، بينما أضافت أن الشركة قد تستكشف عملية بيع كجزء من خطتها لإعادة الهيكلة.