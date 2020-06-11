سري صيام: باب محسن عادل كان مفتوحا دائما للجميع بابتسامة لا تفارقه أبدا

قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة السابق، أن الراحل محسن عادل تبني سياسة الباب المفتوح خلال توليه المناصب التنفيذية في هيئة الاستثمار والبورصة المصرية.

وأضاف صيام في تصريحات خاصة لـ”المال” إن عادل اتسم بالاستماع لجميع المشكلات التي كانت تعرض عليه خلال توليه المنصبين دون أي تفرقة او تمييز بين مقدمى الشكاوي.

وأشار إلى أن الراحل كان بمثابة أخ عزيز وصديق لمدة فاقت 10 سنوات كان خلالها ساعيا وسباقا لأي مشروع مفيد للاقتصاد والدولة كما أنه صاحب ابتسامه لا تفارقه أبدا.

وأكد أن محسن عادل كان دائم الاستماع للآراء وتقديم المساعدة والمساندة لخدمة أصحاب الشكاوي والعمل على حلها بجهد أكبر من المخصص لحل أي مشكلة تخصه شخصيا.

ووصف محسن عادل بأنه شديد المتابعة لكافة الأخبار المحلية والإقليمية والدولية وصاحب إنتاج غزير في تحليلها وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وأثنى رئيس البورصة السابق على دور الراحل في المجال الأكاديمي وعدم تركه أيه فرصة متاحة لتعليم الطلاب والمشاركة في الندوات الاقتصادية بجانب شهادات الدكتوراة والماجستير.

وعن أسرة الراحل فقد دعا الله لإلهامهم الصبر على فراقه ومنهم زوجته الفاضلة التي ساندته طوال فترة عمله.

وأشار إلى أن محسن عادل لم يتأخر يوما في مساندة سوق المال داعيا مؤسسات السوق لدراسة آليات لنشر علمه المتعدد بجانب فتح صندوق خيري مصدقة جارية باسمه مع رعاية اسرته.

وشغل محسن عادل منصب نائب رئيس البورصة المصرية والمستشار المالى للمركز المصرية للدراسات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (ايما).

كما عمل كمحاضر فى مجال التمويل بمدرسة سليسكا لإدارة الأعمال (ESLSCA) ومحاضر فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحليل المالى وصناديق الاستثمار والحوكمة بالمعهد المصرفى السعودى ومركز المديرين المصرى ومعهد الخدمات المالية المصرى.

إضافة إلى عدد من الجامعات والمنتديات والمحافل العلمية فى مجال أسواق المال والتمويل والاستثمار، إضافة لكونه محاضرًاً فى مجال أسواق المال المصرية والعربية بعددًا من القنوات العربية والمصرية و العالمية.

سبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017.

كما شغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضواً منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً).

كما عمل محسن كمستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية، إضافة إلى كونه مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان