سري الدين يطالب بتغطية تأمينية ملائمة لمديري القطاعين المالي والعقاري

المال- خاصأكد دكتور هاني سري الدين مؤسس ورئيس مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية أهمية توفير حلول تأمينيه ذات بنود مٌحكمة لأصحاب المراكز الإدارية العليا من مديرين وأعضاء مجالس إدارة تنفيذيين في مختلف المؤسسات ضد أي مسألة قانونية.ويرى سري الدين ان المديرين في القطاع المالي المصرفي وغي

المال- خاص



أكد دكتور هاني سري الدين مؤسس ورئيس مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية أهمية توفير حلول تأمينيه ذات بنود مٌحكمة لأصحاب المراكز الإدارية العليا من مديرين وأعضاء مجالس إدارة تنفيذيين في مختلف المؤسسات ضد أي مسألة قانونية.

ويرى سري الدين ان المديرين في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والعقاري يجب أن يحظوا بتغطية تأمينية متميزة، نتيجة أهمية اتخاذ القرارات في هذه القطاعات الاستراتيجية.

واعتبر أن التأمين ضد المسئولية المدنية لأعضاء ومجالس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين من أهم الممارسات الجيدة في معظم دول العالم والتي تضمن حماية مصالح المؤسسات ومساهميها وأصحاب المصالح المشروعة من المتعاملين مع هذه المؤسسات.

واكد سري الدين أن الحماية والتأمين يجب ألا يشمل الأفعال التي تقع في دائرة المسئولية الجنائية.

وأشار إلى اهمية المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة لما يتخذه المجلس من قرارات ولا يعفي اعتماد الجمعية العمومية لا قرارات من المجلس، من مسئولية المجلس عما يتخذه من اي قرارات.

ويقول سري الدين إن هناك حاجة ملحة لاهمية رفع الوعي بالمخاطر التي تواجهها الشركات في ظل تزايد الحاجة الي تأمين المسئولية القانونية للمديرين والمسئولين والتنفيذيين بالشركة.

جاء ذلك خلال كلمة سري الدين بالندوة التي نظمتها لجنتا الشئون القانونية والتأمين بغرفة التجارة الأمريكية عن المسئولية القانونية للمديرين والمسئولين في المؤسسات وطرق التغطية التأمينية الخاصة بهم.

وأتاحت الندوة امام المشاركين من ممثلي شركات ايه اي جي للتأمين والمؤسسات المصرفية والمالية وعدد من المحامين فرصة الاطلاع على القوانين واللوائح الجديدة التي تؤثر على اداء أصحاب المناصب العليا في المؤسسات بمختلف احجامها.