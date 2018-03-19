سري الدين مستشار العامة للموانئ لمشروع أكبر ميناء جاف في 6 أكتوبر

المال ـ خاص: يستعد مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب آلن أند أوفري - ممثلين قانونيين عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لطرح مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أكبر ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر على أن…

المال ـ خاص:

يستعد مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب آلن أند أوفري – ممثلين قانونيين عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لطرح مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أكبر ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر على أن تبدأ أعمال إنشاؤه في الربع الأخير من 2018، بطاقة استيعابية تبلغ 720 حاوية عشرين قدم في اليوم الواحد، بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار.

وقال دكتور هاني سري الدين، رئيس مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية “مكتبنا هو الشريك المحلي لمكتب آلن أند أوفري الذي تم تعيينهم من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ليقدموا الخدمات الاستشارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فيما يتعلق بإنشاء هذا الميناء الاستراتيجي، وتطوير التعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص لتمويل وإنشاء وصيانة واستغلال الميناء الجديد.”

وخصصت الحكومة مساحة إجمالية تبلغ 400 فدان بمدينة 6 أكتوبر لإقامة ميناء جاف به منطقة لوجستية، وتم تقسيم المساحة إلى مرحله أولى بمساحة 100 فدان مخصصة لإقامة الميناء الجاف بداخله وحدة تخليص جمركي للحاويات القادمة من مينائي الإسكندرية والدخيلة، وهي المنطقة الخاصة بالمشروع الذي يقوم مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية بإعداد الدراسات القانونية له.

أما المرحلة الثانية فتقع على مساحة 300 فدان سيتم تخصيصها بالكامل لإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وخدمة الحاويات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية.

وتابع سري الدين لقد قمنا بإعداد الدراسات القانونية للمشروع (المرحلة الأولى 100 فدان) ونقوم حالياً بصياغة مستندات الطرح التي من بينها عقد المشاركة الذي سيتم ابرامه بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافه وصاحب العطاء الفائز.”

يتميز المشروع بموقع استراتيجي لقربه من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وقلب مدينة القاهرة، وارتباطه بشبكة السكك الحديدية، مما يسمح بتخفيف العبء عن ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لوجود دائرة للتخليص الجمركي بداخله.



