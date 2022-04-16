اقتصاد وأسواق

سريلانكا تعلق مؤقتا تداولات البورصة لاحتواء الأزمة الاقتصادية

لإتاحة الوقت للمستثمرين لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد
أيمن عزام 6:56 م, السبت, 16 أبريل 22 6:56 م, السبت, 16 أبريل 22

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قررت لجنة الأوراق المالية السريلانكية وقف بورصة كولومبو للأوراق المالية بدءاً من يوم الإثنين المقبل الموافق 18 أبريل لإتاحة الوقت للمستثمرين لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في سريلانكا، في بيان لها اليوم السبت، إنَّ مجلس إدارة البورصة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين، سعوا إلى إغلاق مؤقت للبورصة.

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وقال البيان: “قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بدراسة الأسس التي قُدّمت بعناية، وتقييم تأثير الوضع الحالي في البلاد على السوق، لا سيما القدرة على إدارة سوق منظّمة وعادلة لتداول الأوراق المالية”.

يأتي ذلك فيما يتوجّه وفد سريلانكي إلى واشنطن، في محاولة للحصول على ما يصل إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وجهات الإقراض الأخرى لمساعدة البلاد على دفع تكاليف واردات الغذاء والوقود والحيلولة دون تخلّفها عن سداد الديون.

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ويعيش هذا البلد في حالة اضطراب سياسي، في ظل اندلاع احتجاجات في الشوارع من قبل المواطنين الذين يطالبون بالإطاحة بالرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وواجه اقتصادها الذي تبلغ قيمته 81 مليار دولار التزامات ديون بقيمة 8.6 مليار دولار هذا العام، قبل أن يوقف دفعات القروض الخارجية للحفاظ على السيولة لسداد ثمن واردات الغذاء والوقود الأساسية.

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وأضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات: “سيكون من مصلحة المستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق إتاحة الفرصة لهم للمزيد من توضيح الأمور، واستيعاب الظروف الاقتصادية السائدة حالياً، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة”.

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بقلم أيمن عزام

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