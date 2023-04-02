سريلانكا تعتزم بيع شركة الطيران الوطنية

صرح وزير النقل السريلانكي باندولا جوناواردانا بأن بلاده تخطط لبيع شركة الطيران الوطنية “الخطوط الجوية السريلانكية” (SriLankan Airlines)، مضيفا أن مشتريا محتملا قد يكون من روسيا، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال جوناواردانا في حديث لوكالة “نوفوستي”: “نعم، يمكنني التأكيد أن سلطات سريلانكا تخطط لبيع شركة “الخطوط الجوية السريلانكية”، هناك الكثير من الفرص في مجال الأعمال ومن الممكن أن تكون شركة روسية ما مشتريا في هذه الصفقة”.

وأكد أن بلاده تريد أن تجد مشتريا جيدا لـ “الخطوط الجوية السريلانكية”.

وذكر أن هذه الشركة لا تنفذ رحلات جوية إلى روسيا حاليا بسبب قضايا التأمين، موضحا: “تواجه شركة الطيران قضية في مجال التأمين، وفورا بعد حلها ستحاول استئناف القيام برحلات جوية إلى روسيا. أعتقد أنه سيحدث في المستقبل القريب”.