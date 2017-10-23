سرى الدين يضع الإطار القانونى لتأسيس شركة تموين السفن

أمانى العزازىقال محمد جاد، النائب البرلمانى الأسبق ورئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة بورسعيد، إن الدكتور هانى سرى الدين سيقوم بصياغة الأطر القانونية والتعاقدية الخاصة بإنشاء شركة تموين السفن الوطنية فى المحافظة، والتى صدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأسيسها مؤخرا.وأضاف جاد فى تصريحات لـ«

أمانى العزازى

قال محمد جاد، النائب البرلمانى الأسبق ورئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة بورسعيد، إن الدكتور هانى سرى الدين سيقوم بصياغة الأطر القانونية والتعاقدية الخاصة بإنشاء شركة تموين السفن الوطنية فى المحافظة، والتى صدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأسيسها مؤخرا.

وأضاف جاد فى تصريحات لـ«المال» أن الاتفاق على نسب المساهمة فى رأسمال الشركة، وتخصيص حصة للاكتتاب العام يشارك فيها المواطنون ورجال الأعمال، سيتم بعد صياغة ضوابط لمشاركة القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على أهداف الشركة.

وأكد جاد أن نهاية الأسبوع ستشهد عقد مائدة مستديرة لتفعيل قرار السيسى بإنشاء شركة مساهمة وطنية يكون مقرها بورسعيد تعمل فى نشاط تموين السفن بالوقود، وسيحضرها الدكتور هانى سرى الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات، وعادل اللمعى رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، واللواء هانى زكى رئيس مجلس إدارة شركة سينا للخدمات البترولية والتعدينية (سيسكو)، وممثل عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلون عن الجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد.

وكان عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، قد طالب الفريق مميش بالسماح بإنشاء شركة وطنية مساهمة لتقديم خدمات تموين السفن فى شرق بورسعيد، مطالبًا أن يشارك فى رأسمالها غرفة ملاحة بورسعيد هيئتا قناة السويس والاقتصادية، وهيئة البترول، ومحافظة بورسعيد، ورجال أعمالها، وطرح حصة للاكتتاب العام.

وجاء مطلب اللمعى أثناء عقد حزب الوفد للمنتدى الاقتصادى الأول له فى بورسعيد الأسبوع الماضى، والذى تبنت قياداته الدعوة لإنشاء كيان تمويلى لمساعدة الشركات الوطنية فى تأسيس شركات تقدم خدمات للسفن العابرة للقناة والمترددة على ميناء شرق بورسعيد، ويمكنها أيضًا من المنافسة على المشروعات المزمع طرحها فى إطار المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وافق على تأسيس شركة لتموين السفن فى بورسعيد مؤخرًا بعد عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس واقتصادية القناة على الرئيس الشركات الراغبة فى ممارسة نشاط تموين السفن بشكل شخصى، فى إطار التخوف من سيطرة الشركات الأجنبية ذات الخبرة على نشاط تموين السفن بميناء شرق بورسعيد.

من ناحيه أخرى، كشف مصدر مطلع لـ«المال» أن شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، والتى تنفذ أعمالا تتعلق بتدعيم كفاءة شبكات الصرف الصحى والمياه بالمشروعات الصناعية والسكنية ببورسعيد سبق، وأن تقدمت بفكرة إنشاء شركة لتموين السفن بالوقود للهيئة الاقتصادية بما يتفق ولائحة نشاطها الأساسى لخدمة أغراض التنمية فى منطقة القناة وسيناء.