سرق محمول.. ملابسات فيديو اصطحاب مواطن بالقوة داخل تروسيكل بالإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن اصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية “تروسيكل” في دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبالفحص تبين أن عامل وأشقائه بالإمساك بآخر عاطل له معلومات جنائية، لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل، وأثناء اصطحابهم له لتسليمه لقسم شرطة ثان الإسماعيلية “فر منهم هاربًا منهم”.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

على صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن كسر شخص زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، من شخص باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وتشكل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده ضُبط الهاتف المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية.