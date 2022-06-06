«سرقوا 5.5 مليون جنيه».. سقوط المتهمين بالسطو على سيارة شركة في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بالسطو على سيارة تابعة لإحدى شركات التبغ بمحافظة القليوبية، والاستيلاء على أكثر من 5.5 مليون جنيه، بعدما اتضح أن 3 موظفين بالشركة متورطين في الواقعة.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من مسئول بإحدى شركات التبغ ، قال إنه أثناء استقلاله وعدد من موظفي الشركة أوتوبيس قيادة سائق بذات الشركة، بطريق شبرا – بنها الحر، بدائرة مركز شرطة طوخ، قادمين من فرع الشركة بمنطقة قليوب في طريقهم لمقر الشركة بمحافظة المنوفية، فوجئوا بسيارة ملاكي استوقفها الأوتوبيس وترجل منها 3 مجهولين يحمل أحدهم سلاح ناري، والآخرين أسلحة بيضاء، وهددوه واستولوا على مبلغ 5 ملايين و504 ألف جنيه، خاصين بالشركة من داخل الأوتوبيس ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة 7 أشخاص يوجد لأحدهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم موظفين بالشركة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتفقوا فيما بينهم على سرقة أموال الشركة أثناء نقل الأموال من فرعها بدائرة مركز شرطة قليوب إلى مقرها بمحافظة المنوفية.

وفي سبيل ذلك استأجر مرتكبي الواقعة سيارة قيادة أحدهم، وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأخر سلاح أبيض.

وأرشدوا عن 4 ملايين و682 ألفًا و790 جنيهًا، والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، مشيرين إلى انفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.