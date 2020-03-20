سرقوا حديد مبنى تحت الإنشاء ومحطة وقود.. ضبط 9 لصوص بالقاهرة والدقهلية

تعرض مبنى تحت الإنشاء بمحافظة القاهرة إلى سرقة كمية من حديد التسليح، من قبل 5 لصوص لهم معلومات جنائية، إضافة لهجوم 4 مسلحين على محطة وقود بمحافظة الدقهلية لسرقة مبلغ مالي، وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على مرتكبي جريمتي السرقة.

قوة مرور بالنزهة تكشف سرقة مبنى تحت الإنشاء

وتفاصيل الواقعة الأولى، كشفتها قوة مرور أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظتها للحالة الأمنية، اشتبهت في مستقلي سيارة ميكروباص، وبعد استيقافها وفحصهم.

اتضح لقوة الأمن أنهم سائق مطلوب التنفيذ عليه في 33 حكم حبس جزئي “تبديد”، 4 عاطلين لهم معلومات جنائية.

وبعد تفتيش السيارة، وجد أنها بدون مقاعد خلفية، وعُثر بداخلها على كمية من حديد التسليح، وزنت طن، فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، 2 مقص حديدي، سلاح أبيض سكين. لصوص حديد التسليح

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب القطع.

وأضافوا أنهم استتخدموا الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع.

4 لصوص يسرقون محطة وقود تحت تهديد السلاح

وفي الدقهلية، وجهت مديرية أمن الدقهلية، لكشف ملابسات بلاغًا تلقاه قسم شرطة ميت غمر، من عاملان بإحدى محطات الوقود، عن التعرض للسرقة.

وقال العاملان في بلاغهما، إن سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص مجهولين، أحدهم أطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته.

وأضاف أنهم تحت تهديد السلاح، استولوا على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل مكتب التحصيل.

وتشكّل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة.

واكتشفت أنهم أفراد تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات.

وضم 4 أشخاص، وهم: سائقين، واثنين آخرين عاملين -لأحدهم معلومات جنائية مسجلة- جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ميت غمر. لصوص محطة الوقود

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم.

وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، 18 طلقة نارية من ذات العيار، فرد خرطوش، طلقة خرطوش، قطعة سلاح أبيض “سنجة”، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبعد سؤال المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وبارشادهم ضبط مبلغ مالي قدره 5500 جنيه من ضمن المبلغ المستولي عليه، وأضافوا بإنفاقهم الباقي.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد 9 لصوص، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.