«سرقت أموال من والدها».. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان تواجد فتاة متغيبة عن المنزل في محافظة الإسكندرية، بعدما تركته بسبب خلافات أسرية والاستيلاء على مبلغ مالي من والدها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن اختفاء فتاة في محافظة الإسكندرية بظروف غامضة.

وبالفحص حددت الفتاة المشار إليها -مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية.

واتضح تحرير والدها محضرًا بشأنها سبب الاستيلاء على مبلغ مالي منه، وترك مسكن الأسرة بمنطقة العامرية.

وأمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بإحدى الشقق المُستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتها قالت إنها تركت المسكن بمحض إرادتها لوجود خلافات أُسرية.

وأضافت أنها استولت على المبلغ المالي، وإنفاقها المبلغ على متطلباتها الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.