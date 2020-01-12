سرقة 8 أطنان من كابلات الكهرباء بمشروعات دهشور.. وضبط 3 أشخاص

تعرضت إحدى مناطق المشروعات الإنشائية في دهشور بمحافظة الجيزة، لسرقة 8 أطنان من كابلات الكهرباء النحاسية، وتمكنت قوات الأمن من كشف ملابسات الواقعة والقبض على 3 أشخاص وراء ارتكابها.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، وهم: سائقين، عامل -لاثنين منهم معلومات جنائية- أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحملة بكمية من الكابلات الكهربائية النحاسية.

وبالفحص تبين أن الكمية المضبوطة بلغ وزنها 8 أطنان، وعُثر بحوزتهم على مقص حديدي، منشار.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية، الخاصة بشركة الكهرباء بطريق دهشور.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبي جرائم السرقة.

يذكر أن حصيلة المبالغ المالية المستحقة من قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، التي كشفتها شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، سجلت ما قيمته 45 مليونًا و350 ألفًا و410 جنيهات، خلال الأسبوع الماضي، بعد ضبط 60 ألفًا و766 حالة.

في سياق آخر، ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، عاطل -مقيم بالرمل- بعد ارتكابه وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم إعداد أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، بدوائر أقسام شرطة “أول وثان المنتزه، أول الرمل، باب شرقي، وأرشد عن المسروقات.

وفي القاهرة، ضبط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا بقصد التنقيب عن الآثار، بعدما أكدت الواقعة التحريات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وتبين أنه مقيم بالعقار المُشار إليه ملك والده، أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعُثر بداخل العقار على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 15 متر، وأدوات حفر وتنقيب.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.