سرقة 130 مليون دولار من منصة للعملات المشفرة

تعرضت منصة بروتوكول التمويل اللامركزي كريم فاينانس العام الجاري إلى اختراق أدى لسرقة 130 مليون دولار على الأقل، ما قد يشكل السرقة الأكبر في هذا المجال، بحسب وكالة بلومبرج.

سرقة أموال من منصة للعملات المشفرة

وكان موقع “ذا بلوك كريبتو” أول من أعلن عن الهجوم على بروتوكول الإقراض القائم على عملة “إيثريوم” المشفرة، نقلا عن تغريدة من “بيك شيلد” والتي سلطت الضوء على معاملة القرض السريع التي نُفذت السرقة عبرها.

وجذب مشهد التمويل اللامركزي المزدهر مليارات من الدولارات من أموال المستثمرين، لكنه كان هدفا دائما للقراصنة، واستخدم الكثير منهم القروض السريعة – وهو نوع من الإقراض بدون ضمانات – كطريقة لاستغلال البروتوكولات سيئة الحماية.

وتعرضت “كريم” لهجمات مشابهة، منها سرقة حوالي 38 مليون دولار في فبراير وحوالي 19 مليون دولار في أغسطس، وفقا لموقع “ذا بلوك”.

نفس الوقت، سرق متسلل 600 مليون دولار من العملات المشفرة من بروتوكول “بولي نتورك” في أغسطس، فيما اعتبر أكبر هجوم على الإطلاق في مجال التمويل اللامركزي.

وقالت ستيفاني كوليت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشترك لـ”إف آر إن تي فاينانشال” ، وهي منصة أسواق رأسمالية تركز على العملات المشفرة: “للأسف، يسلط ذلك الضوء على واحدة من ثلاثة مخاطر كبيرة في مجال التمويل اللامركزي حاليا.. الأولى هي أن العملات المشفرة التي تمثل المشروعات الجديدة تماما تتداول بتقييمات كبيرة ومبالغ فيها بلا شك، والثانية هي أن الغالبية العظمى من المنصات عمره لا يتجاوز العام، ما يعني أن التكنولوجيا لم يتم اختبارها، والثالثة هي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بقيادة “جينسلر” أوضحت تماما على ما يبدو أن هذه البروتوكولات ستُعامل معاملة التمويل المركزي مثل منصات “بوكفاي” ، و”سيلسيوس” التي تواجه هياكلها التنظيمية تحديات في العديد من الولايات الأمريكية”.

وتراجعت أسهم “كريم” بنسبة 26%، الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ أواخر مايو، وفقا لبيانات “كوين ماركت كاب” .