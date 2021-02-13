سرقة وغسل أموال ونصب.. أبرز أخبار الحوادث اليوم (صور)

كشفت أجهزة الأمن عن 8 قضايا وجرائم جديدة، ضمن أخبار الحوادث اليوم السبت 13 فبراير 2021، وذلك في العديد من المحافظات، تنوعت بين ضبط لصوص سرقوا مشغولات ذهبية من منزل بالشروق، وقضية غسل أموال، وضبط قراريط مزروعة مخدرات، خلافًا لقضايا النصب والتزوير.

أبرز أخبار الحوادث

وتنشر “المال” أبرز أخبار الحوادث التي كشفت أجهزة الأمن عن مرتكبيها والمتهمين بها، وألقت القبض عليهم.

في جرائم السرقة، تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سيدة عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي، من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أوتشتبه في أحد.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق.

سرقة مصوغات ذهبية

وأضاف أحدهما أنه نظرًا لاعتياد المجني عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة المشار إليها، عقد العزم على سرقتها.

وأكد أنه عقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات المشار إليها، ولاذا بالفرار.

وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وبارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمسكن أحدهما.

وضُبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

زراعة البانجو في قراريط نبات الفول

في تجارة المخدرات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مزارعين شقيقين -مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوحماد- يوجد لهما معلومات جنائية، بتهمة زراعة وترويج نبات البانجو المخدر، بعد اتخاذهما من إحدى المزارع ملكهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما ضبط أحدهما أثناء تواجده بالمزرعة المشار إليها، وبحوزته 5 قراريط منزرعة بنبات الفول، ويتم زراعة نبات القنب المخدر وإخفائها بداخل الزراعات.

وعثر على 79 شجيرة مكتملة النمو وكمية من مخدر البانجو الجاف وزنت 4 كيلو جرامات، ومبالغ مالي هاتف محمول، سلاح أبيض.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة يوجد اهما معلومات جنائية.

وعثر بحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر والهيروين ومبلغ مالي وبندقية خرطوش محلي الصنع و3 طلقات من ذات العيار.

غسل الأموال في شراء العقارات بقنا

وفي غسل الأموال، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية -مقيم بمحافظة قنا- لاتجاره في المخدرات وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأوضحت التحريات أنه اشترى العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقرابة 5 ملايين جنيه.

قضايا النصب

وفي قضايا النصب، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مندوب مبيعات لأحد المصانع -مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية-عن نصب شخص عليه والاستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، أن المتهم -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية- يمارس نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق، وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكي تحت زعم توزيعها واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضحايا الوظيفة الحكومية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص تورط في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على إلحاقهم بالوظائف الحكومية.

جاء ذلك بعدما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مواطن -مقيم بالدقهلية- عن تعرضه للنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وأن ورائها شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية- يمارس نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهات الحكومية، وقدرته على إلحاقهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافًا للحقيقة.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكى، زاعمًا مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية لكنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تزوير العلامات التجارية

وفي جرائم التزوير، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن صاحب مطبعة يوجد له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القليوبية، وراء إنشاء وإدارة مطبعة “بدون ترخيص”، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي المتخصص في تقليد العلامات التجارية، وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التي تنتج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش المطبعة المشار إليها عثر بداخلها على عدد من شهادات الضمان “خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية” لمنتجات خاصة بأحد المصانع، عدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

شبكة توزيع إنترنت مخالفة

على جانب آخر، أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اتخاذ مسئول وشريك بشركة لتوزيع الإنترنت وفني شبكات بذات الشركة -مقيمان بالقاهرة- شقة مستأجرة للأول بدائرة قسم شرطة المعادي مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة سالفة الذكر، مقابل اشتراك نقدي شهري بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات.

وبين أبرز المضبوطات: جهاز حاسب آلي محمل عليه منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين، شاشة عرض، جهازي وحدة معالجة مركزية، جهاز لاب توب.

وعدد من أجهزة استقبال وتوزيع الإنترنت، دفاتر لتحصيل الاشتراكات، مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة، طابعة، عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين، 2 هاتف محمول لإستقبال مكالمات المشتركين، مبلغ مالي متحصلات المشتركين.