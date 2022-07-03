«سرقة محمول» دافع قتل «مزارع» بالدقهلية.. والمتهم: «أثناء نومه ضربته بجذع شجرة»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل مزارع أثناء نومه في قطعة أرض زراعية، بعدما اعتدى عليه بجذع شجرة ليتمكن من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي بحوزته في محافظة الدقهلية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالعثور على جثة مزارع مُلقاة بالأرض الزراعية خاصته، والكائنة بدائرة المركز، وبها جرح قطعي غائر بالرأس ولم يعثر على هاتفه المحمول.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه كان برفقة المجني عليه بالأرض الزراعية المشار إليها وشاهد بحوزته مبلغ مالي.

وأضاف أنه اختمر في ذهنه فكرة سرقته وأثناء استغراقه بالنوم تعدى عليه بالضرب بجذع شجرة على رأسه فأودى بحياته، واستولى منه على مبلغ مالي، هاتفه المحمول.

وبارشاده ضبطت المسروقات المستولي عليها، مشيرًا إلى إنفاق جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.