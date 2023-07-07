سرقة كهرباء وتهرب ضريبي.. «الأمن الاقتصادي» يضبط 14303 قضية خلال يوم

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 14303 قضية مختلفة تتعلق بسرقة التيار الكهربائي وشرطة النقل والتهرب الضريبي، وذلك من خلال تكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بمجال أعمال تلك الإدارات.

وشنت إدارة شرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1535 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12563 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 125 قضية بعدة مجالات أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 80 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها: تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.