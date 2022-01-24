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سرقة طائر وراء التعدي على شخص بـ 200 طعنة في عين شمس

ضبط مرتكب الواقعة.
أماني عوض 12:57 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22 12:57 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22

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كشفت التحقيقات ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن إصابة شخص بـ200 طعنة، باستخدام سلاح أبيض”سنجة” في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، واتضح أن السبب سرقة طائر من شهرين.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد هوية المجني عليه شخص مصاب بجرح سطحي بالرأس.

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وباستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وشخص آخر بسبب إتهام الأخير له بسرقة طائر منه منذ شهرين، وأثناء مشاهدته له أثناء تواجده تعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها انتقامًا منه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بأقوال المجني عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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