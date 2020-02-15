سرقة خزينة مؤسسة خيرية بالقاهرة.. والمتهم: «تسلقت من منور العمارة»

تعرضت إحدى المؤسسات الخيرية بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، إلى واقعة سرقة مبالغ مالية من خزينتها، بدون كسرها، وكشفت أجهزة الأمن ملابسات الواقعة، وألقت القبض على المتهم بعدما اتضح أنه شقيق حارس العقار.

وقال المتهم في اعترافاته بعد إلقاء القبض عليه، بعدما تسللت إلى العمارة تسلقت من منور العقار، وسرقت المبالغ المالية من داخل الخزينة.

استقبل قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بلاغًا عن سرقة مبالغ مالية من داخل خزينة، إحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم.

وبانتقال مباحث القسم والمعاينة، تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة، وعدم وجود آثار عنف بالخزينة.

وتوصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة، إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق حارس العقار، الكائن به مقر الجمعية.

وأعدت الأجهزة الأمنية المعنية، مجموعة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، وتمكنه ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق التسلل للمؤسسة بأسلوب التسلق من منور العمارة.

وأضاف أنه تمكن من فتح الخزينة والاستيلاء على محتوياتها، باستخدام مفتاحها الأصلي عقب عثوره عليه داخل درج المكتب.

وضبطت المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، ألقى رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق وخاله، عقب اطلاقهم أعيرة نارية اعتراضًا على زواج والدته من أحد الأشخاص بمنطقة الساحل، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري وآخر أبيض.

وردت معلومات لقسم شرطة الساحل، عن إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية من سلاح نارى، وبصحبته آخر بحوزته سلاح أبيض حال تواجدهما أمام أحد العقارات.

تمكنت مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما سائق وبحوزته سلاح ناري، وخاله، وبحوزته سلاح أبيض “سيف” -مقيمان بمنطقة روض الفرج-.

واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع والدة السائق، وآخر اعتراضًا على زواجهما دون علمهما.

ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية.