سرقة أغنام ومنازل ومركبات.. كشف لصوص 20 جريمة في 4 محافظات (صور)

توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في 4 محافظات، إلى كشف لغز جرائم سرقة ارتكبت خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الإستيلاء على حمولة أغنام كرهًا عن صاحبها تحت تهديد السلاح بأحد المدقات الجبلية، وأخرى إكراه شخص على التنازل عن شقته، و18 حادث سرقة مركبات ودراجات نارية.

وضبطت أجهزة الأمن اللصوص بإجمالي 19 متهمًا، في الجرائم التى ارتكبت بمحافظات الأقصر والجيزة والمنوفية والمنيا، وننشر تفاصيلها ضمن نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء.

سرقة حمولة أغنام بالأقصر

في الأقصر، تلقى مركز شرطة إسنا بلاغًا من شخصين -مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا-جاء فيه إنه أثناء سيرهما بأحد المدقات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربس دائرة المركز مستقلان سيارة “نقل” قيادة أحدهما محمل عليها 18 رأس أغنام، فوجئا بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة “ربع نقل” بدون لوحات معدنية باعتراضهما، والاستيلاء منهما على السيارة بحمولتها كرهًا عنهما والهرب بها. سرقة أغنام

وتشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركزى شرطة إسنا وكوم أمبو، ويوجد لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبإرشادهم ضبط 5 رؤوس أغنام والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وأقروا ببيع باقي الأغنام بعدة أسواق ماشية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

إكراه مواطن على التنازل عن شقته وسرقته بالجيزة

وبالجيزة، كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات واقعة سرقة مواطن وإكراهه على توقيع عقود بيع وإيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مقاول، قال فيه إنه حضر شخصان مجهولان لمسكنه إدعيا أنهما من رجال الشرطة، وأقدما على تفتيش المنزل واستوليا على طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار “مرخصة له بغرض الدفاع، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول. إجبار مواطن على التنازل عن شقته

وأضاف أنهما اقتادوه لداخل مركبة “توك توك” والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو، وحاولوا إكراهه على توقيع عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة، ولدى استغاثته بالأهالي تخليا عنه وفرا هاربين.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها عاملين، ونجار يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة النجار جميع المسروقات.

المتهم: المجني عليه طردني من شقة مستأجرة بحكم قضائي

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وأضاف أحدهم أنه نظرًا لوجود خلافات بينه والمجني عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجني عليه.

ولفت إلى أنه عقد العزم على الانتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة.

وتابع: أنه في سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الآخران لارتكاب الواقعة، مقابل تحصلهما على مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمان بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها، وأضافا بأن مركبة “توك توك” المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة.

سقوط عصابة سرقة المركبات بالمنوفية

وسقط تشكيلًا عصابيًا بالمنوفية، تخصص في ارتكاب جرائم السرقات، بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أن 4 عناصر إجرامية -مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم- وراء العصابة ويسرقون الدراجات النارية ومركبات “توك توك”، متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. لصوص مركبات

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم.

وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، عدد وأدوات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 9 وقائع، وبارشادهم ضبط كافة المسروقات.

ضبط 9 لصوص بالمنيا

على صعيد آخر، أكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن 9 أشخاص يوجد لخمسة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة، كونوا عصابة تخصصت في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية ومركبات “توك توك”، متخذين من دوائر مركز شرطة بني مزار والعدوة “بالمنيا”، ببا “بني سويف”، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وأمكن ضبطهم عدا أحدهم محبوس احتياطيًا بمركز شرطة الفشن ببني سويف على ذمة إحدى القضايا. لصوص المنيا

وعثر بحوزتهم على 2 فرد خرطوش، سلاح أبيض، مركبة “توك توك مُبلغ بسرقتها”، مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 9 وقائع، وحيازتهم للأسلحة المضبوطة لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي.

واعترفوا ببيع الدراجات المستولي عليها لثلاثة عملاء لهم “سيئ النية”، وباستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم المسروقات، فرد رصاص، مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة.