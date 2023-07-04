سرفييه للأدوية تطرح علاجًا جديدًا لسرطان البنكرياس في مصر

عقدت

سرفييه للأدوية، بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلاج الأورام والمؤسسة المصرية للعلوم الطبية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق علاج جديد لسرطان البنكرياس في مصر.

تمت الموفقة على عقار ليبوسومال إرينوتيكان باعتباره «علاجًا يتيمًا» ــ أي علاج يستخدم للأمراض النادرة والخطيرة ــ عام 2011، ثم قامت بعد ذلك هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باعتماده عام 2015، ثم وكالة الأدوية الأوروبية في 2016 .

التحديات التي تواجه علاج مرضى سرطان البنكرياس

وناقش الأطباء والخبراء التحديات التي تواجه علاج مرضى سرطان البنكرياس، بالإضافة لدور عقار ليبوسومال إرينوتيكان في تغيير المنظومة العلاجية لسرطان البنكرياس عن طريق تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة والحفاظ على جودة حياة المرضى، يأتي إطلاق العقار الجديد في إطار التزام سرفييه بإيجاد حلول مبتكرة للأورام، خاصة تلك التي يصعب علاجها.

قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة إنه يُطلق على سرطان البنكرياس إمبراطور الأورام السرطانية، حيث يُعد المرض من التحديات الصحية التي تواجه المجتمع الطبي حول العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، لم تسفر جهود اكتشاف وتطوير عقاقير لعلاج سرطان البنكرياس سوى عن عدد قليل جدًا من البدائل العلاجية.

وعند مقارنته بالأورام الأخرى، نجد أن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى سرطان البنكرياس،فسرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطانات المسببة للوفاة.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنّ سرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطانات المسببة للوفاة حول العالم، حيث كان السبب الرئيسي لوفاة 466,003 شخصًا في 2020، ومن المتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس ثاني أكثر الأورام السرطانية المسببة للوفاة حول العالم بحلول عام 2030.

وأضافت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة أن سرطان البنكرياس أحد أكثر الأورام السرطانية شراسة، حيث يؤدي لوفاة عدد كبير جدًا من المرضى خلال وقت قصير للغاية.

تشخيص 80% من حالات سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة

كما يتم تشخيص 80% من حالات سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة، أو عند انتشاره، وفي هذه المرحلة، لا يمكن استئصال الورم جراحيًا، ولا يتبقى سوى عدد محدود من البدائل العلاجية، وتكون غالبًا مصحوبة بمعدل سُمّية مرتفع.

ولذلك يمثل إطلاق عقار ليبوسومال إرينوتيكان إنجازًا محوريا في إطار جهود مكافحة سرطان البنكرياس، إذ تمكن العقار من تحسين متوسط معدل البقاء الكلي على قيد الحياة لمرضى سرطان البنكرياس، ومضاعفة متوسط معدل البقاء على قيد الحياة دون تقدم المرض ، والحفاظ على جودة حياة المرضى، وهو أمر هام جدًا في تلك المرحلة المتقدمة من المرض.

الطبيعة المعقدة لسرطان البنكرياس تتطلب عقار فريد من نوعه

وقال الدكتور عمرو شفيق، أستاذ علاج الأورام، بجامعة عين شمس إن الطبيعة المعقدة لسرطان البنكرياس تتطلب عقار فريد من نوعه يتم تصميمه للتغلب على الصعوبات الدوائية والإكلينيكية التي تواجه عقار إرينوتيكان التقليدي، وتحسين فعالية الدواء في مكافحة الورم مع تقليل مستويات السُمّية.

ويكمن نجاح العقار الجديد في استخدامه أسلوب جديد يُطلق عليه «ليبوسوم»، والذي يسمح بتراكم جزيئات العقار بصورة انتقائية داخل خلايا سرطان البنكرياس ويكافح الورم، كما يتيح هذا الأسلوب بقاء العقار في الخلايا ثلاثة أضعاف فترة بقاء عقار إرينوتيكان التقليدي، وبجرعة أقل 5 مرات منه، كما يتميز بمستوى سُمية منخفض نسبيًا.

باتريك تات: الدواء الجديد يساهم في توسيع محفظة سرفييه من عقاقير علاج الأورام

وعبر باتريك تات، مدير عام شركة سرفييه مصر عن سعادته بإطلاق عقار ليبوسومال إرينوتيكان في مصر، وهو ما يمثل خطوة رئيسية تدعم طموح الشركة في أن تصبح لاعبًا أساسيًا في مجال علاج الأورام.

وأضاف أن الدواء الجديد يساهم في توسيع محفظة سرفييه من عقاقير علاج الأورام في مصر وترسيخ مكانتها، حيث قمنا بإطلاق هذه المحفظة للمرة الأولى عام 2020، لدعم مرضى الأورام في مصر في معركتهم مع سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة.