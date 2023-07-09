«سرفييه» للأدوية تحقق 416 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

سجلت

«سرفييه» للأدوية مبيعات بقيمة 416 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أعلنت شركة سرفييه للأدوية، بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلاج الأورام والمؤسسة المصرية للعلوم الطبية، عن إطلاق علاج جديد لسرطان البنكرياس في مصر.

تمت الموفقة على عقار ليبوسومال إرينوتيكان باعتباره «علاجًا يتيمًا» ــ أي علاج يستخدم للأمراض النادرة والخطيرة ــ عام 2011، ثم قامت بعد ذلك هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باعتماده عام 2015، ثم وكالة الأدوية الأوروبية في 2016 .

وناقش الأطباء والخبراء التحديات التي تواجه علاج مرضى سرطان البنكرياس، بالإضافة لدور عقار ليبوسومال إرينوتيكان في تغيير المنظومة العلاجية لسرطان البنكرياس عن طريق تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة والحفاظ على جودة حياة المرضى، يأتي إطلاق العقار الجديد في إطار التزام سرفييه بإيجاد حلول مبتكرة للأورام، خاصة تلك التي يصعب علاجها.

قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة إنه يُطلق على سرطان البنكرياس إمبراطور الأورام السرطانية، حيث يُعد المرض من التحديات الصحية التي تواجه المجتمع الطبي حول العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، لم تسفر جهود اكتشاف وتطوير عقاقير لعلاج سرطان البنكرياس سوى عن عدد قليل جدًا من البدائل العلاجية.

وعند مقارنته بالأورام الأخرى، نجد أن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى سرطان البنكرياس،فسرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطانات المسببة للوفاة.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنّ سرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطانات المسببة للوفاة حول العالم، حيث كان السبب الرئيسي لوفاة 466,003 شخصًا في 2020، ومن المتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس ثاني أكثر الأورام السرطانية المسببة للوفاة حول العالم بحلول عام 2030.