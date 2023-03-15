سرحان: «إي تاكس» حققت أرباحا بعد عامين من تشغيلها.. وخطة للتوسع في دول عربية وأفريقية

كشف إبراهيم سرحان ، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، عن نجاح ذراعها التابعة شركة إي تاكس وتحقيقها أرباحا بعد مرور أول عامين من التشغيل خلال فبراير 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عقدتها شركة إي تاكس اليوم الأربعاء لتوقيع عقد منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقال سرحان إن مجلس إدارة إي فاينانس أعطي الضوء الأخضر لشركة إي تاكس للتوسع ونقل خبراتها في مشروعات ميكنة المنظومات الضريبية والمالية مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني إلي دول عربية وأفريقية خلال المرحلة المقبلة

وأكد أن النظم الإلكترونية التي طبقتها مصلحة الضرائب خلال السنوات الأربع الماضية مطبقة حاليا في معظم دول العالم التي سبقت مصر وقطعت شوطا كبيرا في ميكنة خدماتها.

ولفت إلي أن اقتحام إي فاينانس وذرعها التابعة لأسواق خارجية من شأنه جلب حصيلة دولارية للدولة.

ومن جانبه ، كشف خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة إي تاكس عن دخول منظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات حيز التنفيذ 13 أبريل المقبل بـ 16 شركة كمرحلة أولي وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية ، علي أن تطبق في 100 شركة أخرى قريبا.