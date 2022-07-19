«سرايا الشرق الأوسط» تستهدف افتتاح المرحلة الأولى من استثماراتها بـ«اقتصادية قناة السويس» أكتوبر المقبل

قال عمر الموجى، المدير التنفيذى لشركة «سرايا الشرق الأوسط»، إنها ستفتتح المرحلة الأولى من استثماراتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا أن تلك المرحلة ستشهد ضخ 10 ملايين دولار.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن استثمارات شركته تعتبر أول مشروع يابانى يتم تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية، منوهًا بأنه سيتم فيما بعد تنفيذ توسعات أخرى وضخ استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

كان الموجى قد قال فى حوار سابق مع «المال» إن مشروعات المرحلة الأولى للشركة فى المنطقة الاقتصادية عبارة عن مجمع يتضمن 4 مصانع محلية على مساحة قدرها 8 آلاف متر مربع، بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع.

وحسبما أفاد المدير التنفيذى للشركة اليابانية، فإن أحد المصانع سيكون لمنتجات التعقيم والصحة العامة، والآخر لمستحضرات التجميل الطبيعية، والثالث لبديل السكر الطبيعى الخالى من السعرات الحرارية «لاكانتو»، والأخير لاستخراج زيت الجوجوبا الذى يتم تصديره لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية.

وفى سياق متصل، قال إن الشركة تأثرت بالظروف الاقتصادية العالمية وتعطل سلاسل التوريد، ما يؤدى إلى تأخر وصول المنتجات المستوردة لفترة تصل إلى شهرين.

وأشار الموجى إلى أن هناك ارتفاعًا يتراوح بين 30 إلى %40 فى أسعار المواد الخام والعبوات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال إن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنويًا، و50 طنا لمنتجات مصنع بديل السكر، و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل.

يشار إلى أن شركة «سرايا» اليابانية تستهدف ضخ استثمارات مباشرة بالسوق المحلية بقيمة 25 مليون دولار حتى عام 2027 موزعة بين 10 ملايين تمثل المرحلة الأولى من مشروعاتها التى بدأت تنفيذها عام 2018، بالإضافة إلى ما يقارب 15 مليونا أخرى سيتم استثمارها فى المرحلة الثانية المتوقع أن تكتمل فى عام 2027.

ووفقاً لتصريحات الموجى السابقة لـ«المال»، من المخطط أن تكون المرحلة الثانية من المشروع توسعية لمصنعين من الأربعة، وهما مصنعا منتجات الصحة العامة وبديل السكر الصناعى، لاسيما أن الشركة تستهدف التركيز عليهما فى السوق المحلية، وستشمل التوسعات تركيب خطوط إنتاج إضافية.