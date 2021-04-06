سيـــاســة

«سد النهضة».. شكري: ننسق مع السودان لأن المصلحة والمصير واحد بعد إدراك تعنت إثيوبيا

أضاف أن الحديث أن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات مثلما قالت اثيوبيا لم يحدث إطلاقا
محمد مجدي 11:45 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:45 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد سامح شكري وزير الخارجية ، أنه كان هناك إدراك كامل بمدي التعنت الأثيوبي بشأن جولة المباحثات الأخيرة ، لذلك الخطوة التالية هي التنسيق التام مع أشقائنا في السودان باعتبار المصلحة والمصير واحد .

وقال شكري في مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن الإحتمالات المتوقعة من اثيوبيا هو أن يتخذ خطوات غير مسؤولة ما يؤدي إلي وقوع ضرر بالغ ضد السودان إذا تقدم على الملء الثاني بشكل أحادي خلال فترة الأمطار القادمة .

اقرأ أيضا  مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون نقابة المهندسين

واضاف شكري ، أن الحديث أن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات مثلما قالت اثيوبيا لم يحدث إطلاقا ، متابعا: متوقع الكلام ده ولكن في إطار تنصلهم من المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء اجابي طول المفاوضات .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الخارجية: مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة لم تؤد لاتفاق.. ومماطلة إثيوبيا لن تنطلي علينا

المال - خاص 2:53 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

برلمانى يطالب بتوفير الاعتمادات المالية للصحة لتوفيرالمستلزمات الطبية

ياسمين فواز 12:11 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

مجلس الشيوخ يستجيب لتعديلات حذف الحد الأقصى للأجور بمشروع قانون الوقف الخيري

ياسمين فواز 12:23 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

مصدر أمني: لا صحة لوجود انتهاكات بحق طلبة في سجن وادي النطرون

أماني عوض 12:09 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

وزير الري السابق: نخشى نفاد صبر القيادات السياسية في مصر والسودان تجاه أزمة سد النهضة (فيديو)

محمد مجدي 8:32 م, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير الري السابق: توقعات اللجوء الثاني لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات سد النهضة

محمد مجدي 8:19 م, الأثنين, 5 أبريل 21