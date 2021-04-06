«سد النهضة».. شكري: ننسق مع السودان لأن المصلحة والمصير واحد بعد إدراك تعنت إثيوبيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية ، أنه كان هناك إدراك كامل بمدي التعنت الأثيوبي بشأن جولة المباحثات الأخيرة ، لذلك الخطوة التالية هي التنسيق التام مع أشقائنا في السودان باعتبار المصلحة والمصير واحد .

وقال شكري في مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن الإحتمالات المتوقعة من اثيوبيا هو أن يتخذ خطوات غير مسؤولة ما يؤدي إلي وقوع ضرر بالغ ضد السودان إذا تقدم على الملء الثاني بشكل أحادي خلال فترة الأمطار القادمة .

واضاف شكري ، أن الحديث أن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات مثلما قالت اثيوبيا لم يحدث إطلاقا ، متابعا: متوقع الكلام ده ولكن في إطار تنصلهم من المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء اجابي طول المفاوضات .