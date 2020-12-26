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«سد النهضة» .. السيسي يجدد التأكيد على حتمية بلورة اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية

وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها
المال - خاص 9:24 م, السبت, 26 ديسمبر 20 9:24 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أكد عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربا عن خالص التقدير لجهود رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا في هذا السياق.

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جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وتبادلا فيه وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في اطار مسار المفاوضات بهدف الوصول الي حل للقضية، مؤكداً استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

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كما تناول الاتصال بعضا من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.

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بقلم المال - خاص

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