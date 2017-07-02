سحر نصر: 2017 عام تفعيل دور المرأة

ولاء البري وهاجر عمران تشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة الدولة للاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي تقيمه وزارة الهجرة بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومي 2 و3 يوليو. وقالت نصر لـ"المال" إنها كامرأة ووزيرة تقدم التحية لرئيس الج



ولاء البري وهاجر عمران

تشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة الدولة للاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذي تقيمه وزارة الهجرة بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومي 2 و3 يوليو.

وقالت نصر لـ”المال” إنها كامرأة ووزيرة تقدم التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأنه أعلن 2017 عاما للمرأة، مشيرة إلى أن هناك 4 وزيرات، منهن 3 يحملن أكثر من حقيبة، مشيرة إلى دورهم المهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى أن 25% من أعضاء مجلس النواب من السيدات، وهو ما يعد تأكيدا على تفعيل 2017 كعام للمرأة.

وأضافت الوزيرة أنها سعيدة بقانون الاستثمار لأن المادة 2 تنص علي ضرورة وجود فرص متساوية بين المرأة والرجل بالنسبة لحجم المشروع سواء صغيرا أو كبيرا، وهي نقطة مهمة يتم تطبيقها لأول مرة، موضحة أن التحدث ليس عن المساواة ولكن عن ضرورة وجود فرص متساوية لكل شاب وفتاة في إيجاد فرص عمل والنهوض بالوطن علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا.

جدير بالذكر أن المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الوزراء و31 شخصية من المصريات بالخارج فى مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة.