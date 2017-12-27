سحر نصر: 2.7 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر

مدحت إسماعيلقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدر بنحو 2.7 مليار يورو، موزعة علي 52 مشروعاً في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصرف الصحي والمياه والنقل.وأضافت الوزيرة، في بيان وزعه المكتب الإعلامي بالوزارة، علي هامش توقع ات



مدحت إسماعيل

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدر بنحو 2.7 مليار يورو، موزعة علي 52 مشروعاً في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصرف الصحي والمياه والنقل.

وأضافت الوزيرة، في بيان وزعه المكتب الإعلامي بالوزارة، علي هامش توقع اتفاقية دعم كفاءة الطاقة في شركة إيجاس بقيمة 200 مليون جنيه، أن البنك قدم أيضا مساعدة تقنية لأكثر من 500 موسسة محلية صغيرة ومتوسطة.

وذكر البيان أن الاتفاقية الموقعة تستهدف تنفيذ الاستثمار في كفاءة الطاقة، عبر خفض تكاليف التشغيل، إلي جانب خفض كميات الوقود المستوردة.

