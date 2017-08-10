سحر نصر وعلى جمعة يتفقدان أعمال تطوير منطقة العسال

تسليم 37 عقارا للمواطنين رئيسة اللجنة التنفيذية للصندوق:نعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية بدعم تطوير المناطق العشوائية الخطرة.. و"عشماوى":نسير مع خطة الانتهاء من العشوائيات منتصف 2018 المال - خاص زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، والد

تسليم 37 عقارا للمواطنين

رئيسة اللجنة التنفيذية للصندوق:نعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية بدعم تطوير المناطق العشوائية الخطرة.. و”عشماوى”:نسير مع خطة الانتهاء من العشوائيات منتصف 2018

المال – خاص

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، اليوم، مشروع تطوير المناطق العشوائية بمنطقة العسال، والممول من الصندوق بقيمة 91 مليون جنيه على 3 مراحل، بحضور اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة لحي غرب، والعميد محمد فؤاد، رئيس حى شبرا مصر.

وتفقدوا أعمال التطوير فى المنطقة، والتى تعتبر من اقدم المناطق العشوائية فى محافظة القاهرة وحى شبرا، حيث قام صندوق تحيا مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة القاهرة، لتطوير منطقة العسال، وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وتم الانتهاء من الأولى والثانية، واعتمدت اعمال التطوير للمرحلة الثالثة على إعادة تأهيل المنازل المتهدمة، وتطوير سوق العسال القديم على ارض السوق القدمية نفسها لتوفير فرص عمل منتظمة للشباب، حيث سيستوعب ذلك اكثر من 60 بائعا من سكان المنطقة، كما تضم اعمال التطوير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء واعادة تخطيط الشوارع والمبانى ورفع الكفاءة الفنية وصيانة العقارات المتصدعة وتبليط الطرق الداخلية واضاءتها.

واستمع الحضور إلى شرح من شركة المقاولون العرب المسؤولة عن تنفيذ المشروع حول اعمال تطوير المرحلة الثالثة الجارية حاليا ومن المنتظر أن تنتهى فى أكتوبر المقبل، وتشمل 79 عقارا وادخال اعمال الصرف الصحى بها، وتطوير سوق العسال “سوق تحيا مصر”، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 62 مليون جنيه، حيث المستهدف 700 اسرة وفى نهاية الزيارة، قامت الوزيرة والدكتور على جمعة و”عشماوى”، بتسليم 37 عقارا بالمشروع على المواطنين.

وأكدت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر يعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم تطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها، ويأتى ذلك لتنفيذ الخطط العاجلة لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين المقيمين بتلك المناطق.

وأوضح محمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، أن الصندوق سيواصل دعم تطوير المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات، من أجل توفير حياة امنة للمواطنين، مشيرا إلى أن الصندوق يسير وفق خطة الانتهاء من العشوائيات فى منتصف 2018، بحيث يتضمن تطوير هذه المناطق كافة الخدمات ومدارس وملاعب للاطفال.

وذكر الدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، أن لا يمكن تنمية الانسان إلا بتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.