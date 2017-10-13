سحر نصر: نوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار

أحمد عاشور:

القت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، بحضور كل من كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، و كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

واستهلت الوزيرة الكلمة بالإعراب عن تقديرها لدولة إثيوبيا، وقدمت الشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، و مديرة صندوق النقد الدولي، لعملهما الدائم لدعم التنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والدولي.

وأكدت ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل ضعف النمو في البلدان النامية.

وأشارت إلى أن في مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم فى توفير فرص عمل، وهي من اهداف الحكومة الأساسية فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

و قالت إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.

وأكدت أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع .

ودعا البيان الختامى للمجموعة الـ24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف باتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار فى البنية التحتية كفئة من فئات الأصول، وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ 24 فى 19 أبريل المقبل بواشنطن.