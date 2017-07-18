سحر نصر: نسعى للتوسع في مساحات المناطق الحرة ببورسعيد

مفاوضات للعمل على إنشاء منطقة لوجيستيةهاجر عمران:قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن الشهر الأخير شهد تعزيز العمل على دفع البنية الأساسية فى منطقة شرق بورسعيد، وتابعت: البنية التحيتة هناك لم تكن حقيقة ولككنا نتحرك بشكل أسرع حاليا لتشجيع الاستثمار بالمنطقة من خلال تعزيز شبكة ال

مفاوضات للعمل على إنشاء منطقة لوجيستية



هاجر عمران:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن الشهر الأخير شهد تعزيز العمل على دفع البنية الأساسية فى منطقة شرق بورسعيد، وتابعت: البنية التحيتة هناك لم تكن حقيقة ولككنا نتحرك بشكل أسرع حاليا لتشجيع الاستثمار بالمنطقة من خلال تعزيز شبكة الطرق والكهرباء والمياه.

وأضافت خلال كلمتها فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم أن الوزارة تسعى لتوسيع مساحات الأراضى فى المناطق الحرة فى بورسعيد لان كثير من المناطق تبلغ نسب الإشغال بها 100% تقريبا وبالتالى التوسع فى المساحات أمر فى غاية الأهمية.

وأشارت إلى أن منطقة شرق بورسعيد تتسم بالموقع الاستراتيحى الهام بشكل أكبر من طنجة و جبل على خاصة مع المبادر الصينية حزام واحد طريق واحد.

وتابعت: نتفاوض مع عدة جهات لديها الخبرة الدولية فى الإدارة و تنمية المهارات البشرية وتابعت أن الوزارة وقعت بالفعل 14 اتفاقية مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى قطاعات مختلفة إلى جانب توقيع اتفاق مع سيمنس.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على المنطقة اللوجيستية ببورسعيد مشددة على اهتمام الوزارة بالمنطقة لأن من المناطق الأكثر احتياجا وتابعت : ليس من الضرورى أن تكون المناطق الأكثر احتياجا هى الأكثر ارتفاعا فى نسب الفقر و البطالة و لكن أيضا المناطق المهمشة ذات الأهمية.