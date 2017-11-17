سحر نصر: نرحب بأى مستثمر عربى.. ونعمل على توفير كل التسهيلات

"مميش" يدعو ممثلي جهاز أبو ظبي للاستثمار لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "أبراج كابيتال": نرغب فى ضخ استثمارات جديدة في قطاعات التعليم الفني والطاقة الجديدة والمتجددة الوزيرة تتفق مع الدائرة الاقتصادية بدبي على توقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون بين البلدين "الحبتور" يعرب عن رغبته في إقامة مشرو

“مميش” يدعو ممثلي جهاز أبو ظبي للاستثمار لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

“أبراج كابيتال”: نرغب فى ضخ استثمارات جديدة في قطاعات التعليم الفني والطاقة الجديدة والمتجددة

الوزيرة تتفق مع الدائرة الاقتصادية بدبي على توقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون بين البلدين

“الحبتور” يعرب عن رغبته في إقامة مشروع متكامل عقاري

أحمد عاشور: عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال زيارتهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 9 لقاءات مع عدد من الهيئات والشركات الاستثمارية، كما قامت الوزيرة بإحياء اللجنة العليا المشتركة بين مصر والإمارات بعد انقطاع دام ٧ سنوات. وأكدت الوزيرة، خلال اللقاءات، أن الحكومة المصرية ترحب بأي مستثمر عربي أو أجنبي في مصر وتعمل علي توفير جميع التسهيلات لإقامة مشروعاته. والتقت الوزيرة والفريق مميش، بمجموعة موانئ دبي، و عرض الفريق “مميش” الفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس وتم بحث ضخ استثمارات جديدة فى مصر. وعقدت الوزيرة والفريق مميش، لقاء مع مصطفي عبدالودود، رئيس شركة “أبراج كابيتال” والتي تعد أكبر صندوق استثماري في الدول الناشئة باستثمارات ١٣ مليار دولار، و عرض “عبد الودود” مشروعات الشركة في مصر والتي تجاوزت استثماراتها ٣ مليارات جنيه في قطاعات الصحة والتعليم وصناعة البتروكيماويات والتجزئة. وأشاد “عبد الودود” بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر، وإصدار قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعاد الثقة للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، معربا عن رغبة الشركة في ضخ استثمارات جديدة في قطاعات التعليم الفني والطاقة الجديدة والمتجددة. والتقت الوزيرة والفريق مميش، سليمان العنيمى، العضو المنتدب لشركة الظاهرة الإماراتية والمملوكة لحكومة أبوظبي وتستثمر في ٢٦ شركة في العالم في قطاع الزراعة واللوجيستيات، و استعرض “النعيمى” مشروعات الشركة الزراعية في مصر في منطقة شرق العوينات وتوشكي، والتي تجاوزت ٢ مليار جنيه وأبدي رغبته في إقامة منطقة لوجيستية في محور قناة السويس لتصدير الخضراوات والفاكهة إلي العالم. والتقت الوزيرة والفريق مميش، بمحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشرة مصدر، و تمت مناقشة زيادة استثمارات الشركة في مصر، وخططتها المستقبلية. واستعرضت الوزيرة، ما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمار، وقام الفريق “مميش”، بتقديم عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتضمنه من فرص استثمارية، و أشاد “الرمحى” بالجهود المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار. ودعت الوزيرة، “الرمحى” للمشاركة فى مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة “الكوميسا”، بمدينة شرم الشيخ. وعقب ذلك، التقت الوزيرة والفريق مهاب مميش، بسعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات والتي تعد من كبري الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة، و ناقش رغبة الشركة في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس. وعقدت الوزيرة والفريق مميش، اجتماعا مع ممثلي جهاز أبو ظبي للاستثمار، وقد تضمن الاجتماع عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس واستعراض أهم ما تتضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وضمانات للمستثمرين بشكل عام، ودعا الفريق مهاب مميش ممثلي الجهاز لزيارة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في اقرب فرصة للتعرف عن قرب عن الفرص المتاحة للاستثمار. والتقت الوزيرة، بالشيخ سامي القمزي، رئيس الدائرة الاقتصادية بدبي لبحث إمكانية عمل تؤمة وربط وتبادل خبرات ومعلومات، واتفق الجانبان علي صياغة مذكرة تفاهم يتم توقيعها قريبا تعكس مظاهر هذا التعاون، وزارت الوزيرة خلال الاجتماع جميع أقسام الدائرة الاقتصادية واطلعت علي مركز خدمات الاستثمار وسير العمل والإجراءات المعمول بها في دبي . وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالشيخ محمد بن عمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عمير القابضة، وقد تم خلاله مناقشة استثمارات الشركة في مصر وخططتها في التوسع خاصة في مجال النقل الجماعي، إلي جانب اهتمام المجموعة بالفرص المتاحة للاستثمار، خاصة في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في قطاعات النقل والتعليم والصحة وهي ذات القطاعات التي تعمل فيها الشركة بالإمارات، وكذا دراسة إمكانية توفير تدريب مهني للعاملين بالمنطقة تتضمن أحدث النظم التعليمية. وكانت الوزيرة، التقت خلف الحبتور، أحد كبار مستثمرين الإمارات في قطاعات العقارات – وقد رحب “الحبتور” بالإصلاحات الأخيرة في الاقتصاد المصري، معربا عن رغبته في إقامة مشروع متكامل عقاري إداري ترفيهي في مصر.