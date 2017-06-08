سحر نصر: نخطط لزيادة عدد المناطق الحرة بالمحافظات

المال - خاصزارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، للقاء عدد من العاملين في المنطقة، حيث كان في استقبالها منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة.وأكدت الوزيرة، أنها حريص



المال – خاص

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، للقاء عدد من العاملين في المنطقة، حيث كان في استقبالها منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة.

وأكدت الوزيرة، أنها حريصة من زيارتها للمنطقة هو الاستماع إلى مشكلات العاملين فيها، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن أول رسالة تريد أن توجهها أن جميع العاملين في الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار هم فريق عمل واحد، مشيرة إلى أن من ضمن خطة الوزارة هي زيادة عدد المناطق الحرة في المحافظات، من أجل جذب المزيد من المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة ترغب في تحسين وتطوير عمل المناطق الحرة العامة والخاصة، داعية العاملين إلى ضرورة إبراز قصص النجاح التي قامت بها المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، مؤكدة أن بابها مفتوح لجميع العاملين في المناطق الحرة.

وقد دار حوار بين الوزيرة والعاملين في المنطقة، حيث أشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل بوابة إلكترونية للاستثمار والتعاون الدولى بعد دمج الوزارتين في وزارة واحدة، من أجل العمل على جذب المستثمرين والشركاء في التنمية وتوضيح كافة المعلومات والإجراءات والخدمات التي تتخذها الوزارة في مجال الاستثمار وتشمل البوابة معلومات عن المناطق الحرة وكافة الاخبار المتعلقة بالوزارة والمشروعات التي تدعمها وتساهم في تنفيذها بشكل يومى، وأشارت الوزيرة إلى أن بعثة من البنك الدولى ستزور مصر الأسبوع المقبل، لدعم الخريطة الاستثمارية.

وكانت الوزيرة، استمعت في البداية لشرح حول طبيعة عمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث أشار العاملين إلى أن نسبة الإشغال في المنطقة وصلت إلى 97 %.

وأوضح أحمد عفيفى، أن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي أحد المناطق الحرة التاسعة للهيئة العامة للاستثمار، معربا عن تطلع قطاع المناطق الحرة لزيادة عدد المناطق الحرة خلال الفترة المقبلة.

وقامت الوزيرة، بجولة في مصانع المنطقة الحرة العامة، حيث زارت مصنع شركة ليونى لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، والتي تبلغ حجم استثماراتها 74.3 مليون دولار، وحجم العمالة وصل إلى 6511 عاملا، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول طبيعة عمل الشركة والخطط المستقبلية للتوسع.

وعقب ذلك، زارت مصنع شركة صحارا للطباعة والتي وصلت استثماراتها إلى 400 مليون جنيه، ويعمل بها 400 عامل، حيث أوضح نديم الياس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الوزيرة هي أول وزير استثمار يزور المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر منذ 15 عاما، والشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، وتعتزم التوسع وزيادة الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في مجالات الطباعة والتغليف، بنحو 200 مليون جنيه، مما يوفر فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى.

وقد دار حوار بين الوزيرة وعدد من العاملين في مصنع الشركة، حيث استمعت الوزيرة إلى التحديات التي يواجهونها في عملهم، والتدريب الذي يحصلون عليه، وأوضح نديم إلياس، أنهم قرروا هذا العام زيادة مرتبات العاملين في الشركة إضافة إلى الحوافز، مشيرا إلى أن كل العاملين فيها مؤمن عليهم تأمينا كليا.