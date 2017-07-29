سحر نصر: مصر تنظم مؤتمر أفريقيا 2017 ديسمبر المقبل

- تحت رعاية الرئيس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة المال خاص أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه سيتم تنظيم مؤتمر "أفريقيا 2017" تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال شهر ديسمبر المقبل بشرم الشيخ، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في أفر

– تحت رعاية الرئيس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة



المال خاص

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه سيتم تنظيم مؤتمر “أفريقيا 2017” تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال شهر ديسمبر المقبل بشرم الشيخ، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة، حيث ستتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا تنظيم المؤتمر.

وأوضحت الوزيرة فى حوار لها على تليفزيون بى بى سى عربية، أن مصر تؤكد دورها الأفريقي من خلال استضافة أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك سيساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى معيشة مواطني القارة ويحسن من دخولهم، ويقضى على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا هو هدف هذه التجمعات وهو الاستثمار في ثرواتنا.

وذكرت الوزيرة أن مصر قامت بتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، مما ساهم وفق عدد من المؤشرات فى ضخ استثمارات مباشرة جيدة خلال الفترة الماضية.

وأضافتت الوزيرة، أن التوجه الحالى للحكومة هو دعم لكافة القطاعات والتوسع فى مصادر النمو مثل قطاعات الزراعة والنقل، لما لها من دور كبير فى ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى مصر حريصة أن تكون هناك دعما لقطاع النقل وشبكات الربط مع الدول والتى تسهم فى زيادة الاستثمارات إلى مصر.