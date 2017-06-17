سحر نصر: مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة

المال ـ خاص:زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، محافظة بورسعيد، حيث كان فى استقبالها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث زيادة حجم الاستثمارات فى محافظة بورسعيد، والتى بلغت 1.6 مليار جني

المال ـ خاص:

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، محافظة بورسعيد، حيث كان فى استقبالها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث زيادة حجم الاستثمارات فى محافظة بورسعيد، والتى بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الماضية، وساهمت فى توفير 6 آلاف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز للمستثمرين، والتى تعد حافز للمستثمرين للاستثمار فى بورسعيد.

وشاهدت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، مخطط مشروع الصرف الصناعى بالمحافظة والذى يتم تنفيذه على مساحة 60 ألف متر، من أجل معالجة 25 ألف متر مخلفات للمصانع والمنتظر أن يصل عددهم إلى 300 مصنع خلال الفترة المقبلة، حيث يتكون المشروع من خزانات المعالجة البيولوجية، والمنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى 25 أبريل 2018، وباقى المشروع فى اغسطس من نفس العام، ويشارك استشارى المانى فى المشروع، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، على أهمية البعد البيئى فى المشروع.

وتفقدت الوزيرة، مول طرح البحر حيث زارت كل من مصنع اس اى وايرنج ايجيبت والذى يعمل فى إنتاج ضفائر كهرباء السيارات ووصلت حجم استثمارته إلى 500 مليون دولار، وتصدر إلى فرنسا وانجلترا والمانيا، كما زارت شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية، والتى تستثمر فى إنتاج كشافات الشوارع وعدد من المنتجات الكهربائية.

وعقب ذلك، توجهت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، إلى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، بحضور منى زوبع، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح حول المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 703 ألف م2، وتضم 85 مشروعا متنوع الأنشطة ما بين صناعي وتخزيني وخدمي، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة ببورسعيد 85 مشروعا بإجمالى استثمارات 2.8 مليار دولار وصادرات 690 مليون دولار خلال عام 2016م ويعمل بها 36 الف عامل، حيث تتضمن مشروعات المنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد 16 مشروع بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار تقريبا وإجمالي صادرات 300 مليون دولار خلال عام 2016 ويعمل بها 9 الاف عامل، وتبلغ عدد مشروعات المنطقة الحرة العامة 69 مشروع بإجمالي استثمارات 1.3 مليار دولار وإجمالي صادرات 390 مليون دولار عام 2016 ويعمل بها 27 الف عامل.

وأكدت أنها حرصت أن تزور بورسعيد عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن زيارتها للاستماع إلى الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومشاكل العاملين بها، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وذكرت الوزيرة، أنها حريصة على حل مشكلة الصرف الصحى والصناعى فى المحافظة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعى للشباب فى محافظة بورسعيد، موضحة أن الاستثمار هو اولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.

وقدم محافظ بورسعيد، شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها للمحافظة، مؤكدا أنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تم طرح أكثر من 48 قطعة ارض على المستثمرين فى المحافظة، وسيتم تسليم عقود الأراضى قريبا عليهم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 5 مصانع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم طرح 4 قرى سياحية على المستثمرين فى المحافظة، وتحدث عدد من المستثمرين، عن أبرز التحديات التى تواجههم فى المحافظة، والمتمثلة فى الصرف الصحى والبيروقراطية.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر انهاء اجراءاته اون لاين.

وأوضحت أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيلى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها امام لجنة فض المنازعات.

وعقب ذلك، زارت الوزيرة، مصنع شركة لوتس للملابس الجاهزة، والتى وصلت استثماراتها إلى 37 مليون دولار وبلغت صادرات المشروع الي خارج البلاد 119 مليون دولار أمريكي عن عام 2016.

