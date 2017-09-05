سحر نصر: مذكرة تفاهم مع الصين لتنفيذ قطار العاصمة الجديدة

خالد بدر الدين: أعلنت اليوم الثلاثاء، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن توقيع مصر مذكرة تفاهم مع الصين؛ لتنفيذ مشروع قطار العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 739 مليون دولار بجانب اتفاقية لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2. وأضافت الوزيرة في بيان، أن م

خالد بدر الدين:

أعلنت اليوم الثلاثاء، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن توقيع مصر مذكرة تفاهم مع الصين؛ لتنفيذ مشروع قطار العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 739 مليون دولار بجانب اتفاقية لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2.

وأضافت الوزيرة في بيان، أن مشروع القطار الكهربائي سيربط ”مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمويله من الصين بتكلفة تقدر بنحو 739 مليون دولار.

ويأتي توقيع الاتفاقين على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين؛ للمشاركة في قمة دول مجموعة بريكس، لكن لم يذكر البيان في أي توقيت زمني خاص بالتمويل أو مدته أو الفائدة، ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعقيب من الوزارة.

وذكرت رويترز أن العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد جرى الإعلان عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في مدينة شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

وقالت نصر إن بلادها وقعت اتفاقية أخرى مع الصين لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد.

ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، وكان من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار، وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن، إضافة إلى مبنى أطول من برج إيفل في باريس.