سحر نصر: مبادرات لتحويل أفكار الشباب إلي مشروعات منتجة

من خلال إنشاء حضانات لريادة الأعمال فى المحافظات

الوزيرة: تنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لزيادة الدعم للمستثمر الصغير

المال – خاص

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لدعم مشروعات للشباب فى ظل دعمه المتواصل لهم، وإطلاقه الكثير من المبادرات لدعمهم وحرصه على الالتقاء بهم بشكل مستمر في مؤتمرات الشباب.



وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية لها، على هامش مشاركتها فى المؤتمر الدورى الوطنى للشباب فى الإسكندرية، أن الوزارة أطلقت مبادرات لتحويل أفكار الشباب إلي مشروعات منتجة من خلال العمل علي إنشاء حضانات لريادة الأعمال في عدد من المحافظات، منها الإسكندرية، حيث سيتم البدء بنحو 6 محافظات كمرحلة أولى على أن يتم استكمال باقى المحافظات فى المراحل التالية مشيرة إلي أن هدفها هو مساعدة المستثمر الصغير ورواد الأعمال فى إطار ما تضمنه قانون الاستثمار من دعم لريادة الأعمال، وفى ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم، موضحة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لزيادة الدعم للمستثمر الصغير فى المحافظات خاصة محافظات الدلتا المشارك شباب ممثل عنها فى المؤتمر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر فتعد أكثر دولة بها ثروة شبابية في المنطقة، والشباب المصرى من أذكى الشباب في العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه.

وذكرت الوزيرة، أن الشباب مهم أن يقوم بتأسيس شركته بما يساهم في توفير فرص العمل له، موضحة أن الوزارة أسست مؤخرا شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، برأس مال 451 مليون جنيه ونستهدف الوصول إلى مليار جنيه، مع التركيز على دور رواد الأعمال الشباب، من خلال سد الفجوة التمويلية عن طريق ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، كما أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.