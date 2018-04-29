سحر نصر: مؤشر تأسيس الشركات ارتفع بنسبة 100‎‎%

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مؤشرات تأسيس الشركات تضاعف بنسبة 100‎%‎ خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد تحقيق زيادة وطفرة اقتصادية في جميع القطاعات.وأضافت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية في موتمر بورتفيلي

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مؤشرات تأسيس الشركات تضاعف بنسبة 100‎%‎ خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد تحقيق زيادة وطفرة اقتصادية في جميع القطاعات.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية في موتمر بورتفيليو إيجيبت، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أنها عقدت أكثر من لقاء مع مستثمرين لديهم استثمارات حالية بالسوق المحلية، ورأت خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع العربي “صندوق النقد والبنك الدوليين”، أن جميع المستثمرين لديهم رغبة في التوسع بالسوق المحلية.