سحر نصر لعمرو أديب: حل مشاكل المستثمرين أفضل آلية للترويج للاستثمار

- الوزيرة: حسمنا أكثر من 70% من الخلافات أحمد عاشور:قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حل مشاكل المستثمرين تعتبر أفضل آلية للترويج للاستثمار معلنة عن حل أكثر من 70% من المشاكل بشكل ودي دون اللجوء لإجراء تحكيم دولي. جاء ذلك خلال لقاء مذاع مع الإعلامي عمر

– الوزيرة: حسمنا أكثر من 70% من الخلافات

أحمد عاشور:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حل مشاكل المستثمرين تعتبر أفضل آلية للترويج للاستثمار معلنة عن حل أكثر من 70% من المشاكل بشكل ودي دون اللجوء لإجراء تحكيم دولي.

جاء ذلك خلال لقاء مذاع مع الإعلامي عمرو أديب من نيويورك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المصاحب للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة.





وأكدت نصر، ان ما قامت به الوزارة بحل مشاكل المستثمرين دفع الشركات التي كان لديها أزمات وفقدت الأمل في حل للتقدم للوزارة لإيجاد حل مشاكلها.

يشار إلى أن لجنة الوزارة لفض المنازعات حسمت خلال الستة أشهر الماضية مايقرب من 236 خلافا بين المستثمرين والجهات الحكومية.