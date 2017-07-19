سحر نصر : كل الوزارات شاركت فى لائحة قانون الاستثمار

تواصلنا مع اللجان النوعية بالبرلمان لمدة شهرين قبل مناقشة القانونأحمد الدسوقىقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن كل الوزارات المعنية شاركت فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.وأشارت، خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، إلى أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية للقانون إلى الفريق مهاب م

تواصلنا مع اللجان النوعية بالبرلمان لمدة شهرين قبل مناقشة القانون





أحمد الدسوقى

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن كل الوزارات المعنية شاركت فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأشارت، خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، إلى أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية للقانون إلى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للاستفادة من خبراته الكبيرة، لافتة إلى أن قانون الاستثمار صدر بعد حوار مجتمعي شامل.

وذكرت الوزيرة أنها تواصلت مع اللجان النوعية بالبرلمان لمدة شهرين قبل مناقشة القانون فى الجلسة العامة والموافقة عليه، مؤكدة أنها على تواصل مع البرلمان لأنها تحب الشفافية فى العمل.