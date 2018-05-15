سحر نصر: قانون عربات الطعام سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب

المال- خاص أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، علي مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، هو رسالة واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط، ومساندة الشباب ومحاربة البطالة.وأشارت إلى أن ه

المال- خاص

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، علي مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، هو رسالة واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط، ومساندة الشباب ومحاربة البطالة.

وأشارت إلى أن هذا القانون يدعم توفير فرص عمل للشباب، وهذه أهم الأولويات للحكومة والتى نص عليها الدستور بأن تدعم الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا القانون سيقنن عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وذكرت الوزيرة أن مشروع القانون ينظم عمل وحدات الطعام المتنقلة وينص على الالتزام بالاشتراطات الصحية وغيرها، وهذا أمر مهم لتقنين هذه الخدمة، وسيساعد المحليات على تقنين كل عربيات الطعام الموجودة، فوحدات الطعام المتنقلة موجودة فى كل دول العالم، موضحة أن مشروع القانون يسمح بالصناديق المعنية بالتنمية مثل صندوق تحيا مصر بإن يشترك ويوفر وحدات الطعام المتنقلة للشباب.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعطى أولوية واكبر دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن كافة الاحصائيات على المستوى العالمى تؤكد أن هذه المشروعات هي الموفرة لفرص العمل والداعمة للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

وذكرت الوزيرة، أن اقامة مشروع وحدات الطعام المتنقلة سيساهم فى توفير هذه الخدمة للمواطنين بما يضمن البعد الصحى والبيئى ويوفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا المشروع داعم للمستثمر الصغير، مشيرة إلى أن دور الوزارة فى مشروع القانون يتضمن اجراءات تأسيس مشروع وحدات الطعام المتنقلة من خلال مركز خدمات المستثمرين، مؤكدة على وجود ترابط بين مؤسسات الدولة لضمان انجاح المشروع.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير لمجلس النواب، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مشروع القانون المقدم من اللجنة بعد موافقة المجلس عليه.