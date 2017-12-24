سحر نصر: قانون الشركات يشجع على ضخ استثمارات جديدة

المال خاص وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب. وأكدت حرص القيادة السي

المال خاص

وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب.

وأكدت حرص القيادة السياسية على توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون الشركات المساهمة، والذي يأتي استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضحت أن القانون يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات.

ولفتت إلى أن تعديل القانون يأتي ضمن حزم التشريعات التي يحرص المجلس على إصدارها لتطوير مجال الاستثمار في مصر.

وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.

وشددت على أهمية مشروع القانون الذي يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.