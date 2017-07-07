سحر نصر: قانون الاستثمار يساوي بين الرجل والمرأة في الفرص

المال - خاصشاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، في جلسة حول زيادة تمكين المرأة الأفريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة الإسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة أفريقية.وأعلن السفير جان بول، اختيار الوزيرة، نائباً لرئي

المال – خاص شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، في جلسة حول زيادة تمكين المرأة الأفريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة الإسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة أفريقية. وأعلن السفير جان بول، اختيار الوزيرة، نائباً لرئيس منتدى المرأة الأفريقية، التابع لمنتدى كرانس مونتانا، مشيدًا بدورها في تمكين المرأة في مصر. وأكدت الوزيرة، أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، خاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل المرأة أكثر من 50% من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للمرأة في مسئوليتها عن التزامات الأسرة إلى جانب عملها في الخارج. وأوضحت الوزيرة، أن تمكين المرأة يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والازدهار في أسرهم، مما سيؤدي إلى تقوية مجتمعاتهم. ودعت الوزيرة، إلى ضرورة دعم سيدات الأعمال للاستثمار في القارة، لبناء مجتمعات قوية واقتصادات مستدامة وتحقيق الشمول المالي، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن في وظائف غير آمنة منخفضة الأجر، وفرص قليلة للتقدم في أفريقيا. وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيمانًا منه بوعي المرأة التي أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل ارفع المناصب في الدولة فلدينا وزيرات سيدات في الحكومة، ولدينا المرأة محافظًا لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلًا عادلًا. وأشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها، وأعلنت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشكلات من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال. وأشارت إلى أنه سيتم عقد قريبًا منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة، والذي سيتم عقده بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.