سحر نصر: قانون الاستثمار نص على فرص متساوية للمرأة

أحمد عاشور افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين المرأة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح…

أحمد عاشور

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان “تمكين المرأة”، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عام 2017 عاما للمرأة تكريما لها، وإيمانًا بأهمية دورها في المجتمع وبوعي المرأة الذي أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، مشيرة إلى أنها تدعو الدكتورة مايا مرسي، إلى مزيد من التعاون والعمل مع الوزارة لدعم المرأة.

وأكدت أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورًا كبيرًا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد نص على الفرص المتساوية بين الجنسية خاصة المرأة، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، وإنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشكلات من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، كما سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام عقد منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة، كما سيتم تخصيص جلسة عمل عن دور المرأة في أفريقيا خلال مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017م” والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017م، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الوزيرة، استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي.

وأشارت الوزيرة، إلى أنها التقت مع المستشار محمد جميل، عقب قرار السيد الرئيس بدمج وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولى في وزارة واحدة، لبحث خطوات الدمج، وتم في النهاية دمج قطاعات الوزارتين في وزارة واحدة واصبح لها ديوان واحد.

وقدم المستشار محمد جميل، شكره وتقديره للوزيرة، على جهودها في دعم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حتى يستطيع أن يكمل دوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن مجلة فوربس اختارتها لتكون ثانى اقوى سيدة على مستوى الوطن العربي في القطاع الحكومى لعام 2017.