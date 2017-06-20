سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد يضمن حوافز لرؤوس الأموال

المال - خاص التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة في مصر، بحضور السيد خالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، ومسئولين بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.وشارك في اللقاء، مد



المال – خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة في مصر، بحضور السيد خالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، ومسئولين بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم. وشارك في اللقاء، مديرين وممثلين عن شركات فودافون وكاريليون وأكتيس للاستثمار المباشر وجلاكسو سميثكلاين، وبنك “إتش إس بى سى”. ورحبت الوزيرة، بالشركات البريطانية المستثمرة في مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، والتي وصلت إلى نحو 43 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدة أن مصر سوقا مفتوحة للتوسع في الاستثمارات البريطانية. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز التي يمكن أن يستفيد بها المستثمرين البريطانيين في مصر. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مركز اتصالات المستثمرين وخصصت الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما يتم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتضمن إنهاء المستثمر إجراءاته “أون لاين” من خلالها. وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرصا حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ البرنامج الاقتصادى، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة. وأعربت الشركات البريطانية، عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل صدارة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، مشيدين بتحسن مناخ الاستثمار في مصر وأشار السيد عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين، إلى أن استثمارات شركته وصلت إلى 800 مليون دولار في مصر. وأوضح المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون، إن شركته خصصت 2 مليار جنيه كتوسعات لها خلال العام الحالى، وذكر السيد خالد زكى، المدير الإقليمى لمجموعة كاريليون البريطانية للتشييد، أن استثمارات شركته وصلت إلى مليار دولار في مصر. وقالت السيدة إنجى خلف، المدير المالى والإدارى لشركة روكهوبر للاستكشاف، إن شركتها تستثمر نحو 100 مليون دولار في مصر، وهى أول مرة تعمل فيها. وأكد ممثل بنك “إتش إس بى سى”، أن البنك يرى أن مصر واحدة من أهم أسواق النمو على الصعيد العالمى، وهو يوجد في مصر من أكثر من 35 عاما، ولا يزال مؤمنا بمستقبلها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بخططه الاستثمارية طويلة المدى لنمو أعماله في السوق المصرية. وقال الدكتور شريف الخولى، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة “أكتيس” للاستثمار المباشر، إن حجم استثمارات شركته في مصر وصل إلى 750 مليون دولار، مشيرا إلى أن شركة ليكيلا باور التابعة لهم ستضخ نحو 400 مليون دولار في مشروع إنشاء محطة رياح بطاقة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس. السادة الزملاء بالقنوات الفضائية مرفق فيديو لجانب من لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، العديد من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة في مصر​.​