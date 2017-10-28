سحر نصر: عوائد استثمار بعض الشركات فى مصر يصل إلى 40 %

أحمد الدسوقى:كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن عوائد استثمار بعض الشركات التى تعمل فى مصر تتراوح ما بين 30 و40% سنوياً، مؤكدة أن الاستثمار فى مصر جاذب ومربح للغاية.وقالت نصر خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، إن اسعار الفائدة المرتفعة فى مصر ليست عائقا أمام الاستثمار.

أحمد الدسوقى:

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن عوائد استثمار بعض الشركات التى تعمل فى مصر تتراوح ما بين 30 و40% سنوياً، مؤكدة أن الاستثمار فى مصر جاذب ومربح للغاية.





وقالت نصر خلال لقائها ببرنامج “كل يوم”، إن اسعار الفائدة المرتفعة فى مصر ليست عائقا أمام الاستثمار.

وأضافت أن نحو 3600 مستثمر تقدموا إلى مبادرة فكرتك شركتك خلال 12 يوما فقط وتم الموافقة حتى الآن على 30 شركة.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أعلنت فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى عن مبادرة “فكرتك شركتك”، وهي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

ويعد برنامج “فكرتك شركتك” أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.