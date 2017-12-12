سحر نصر: طرح الشركات بالبورصة يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد

جهاد سالم ومصطفى طلعت: قالت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاحتفال ببدء التداول علي أسهم شركة ابن سينا للادوية، إن عمليات طرح الشركات بالبورصة تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومدى جاذبيته لاستقطاب الأموال والاستثمارات. يشار إلى أن تغطية الطرح الخاص لأسهم شركة ابن سينا

جهاد سالم ومصطفى طلعت:

قالت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاحتفال ببدء التداول علي أسهم شركة ابن سينا للادوية، إن عمليات طرح الشركات بالبورصة تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومدى جاذبيته لاستقطاب الأموال والاستثمارات.

يشار إلى أن تغطية الطرح الخاص لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية بالبورصة بلغت 17.1 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات حوالي 22.5 مليار جنيه وذلك لتغطية 1.2 مليار جنيه إجمالي الطرح الخاص، وتم تحديد السعر النهائي للطرح العام البالغ 40.4 ملون سهم بقيمة 5.80 جنيه للسهم، وأن آخر يوم للمشاركة في الطرح العام الخميس الماضي 7 ديسمبر.

وتأسست شركة ابن سينا فارما برأسمال قدره 50 مليون جنيه فى عام 2005، ويتمثل نشاطها فى توريد المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لأكثر من 30 ألف عميل، منها سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات المستقلة، وتجار الجملة، فيما تقوم بتوزيع الأدوية لنحو 360 شركة إنتاج أدوية عالمية.