سحر نصر ضيف شرف المصرية للاستثمار المباشر

ويستضيف سحور الجمعية هذا العام، الدكتورة سحر نصر – وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والتى نجحت خلال فترة قصيرة فى انجاز العديد من الملفات التى ظلت معلقة لفترة طويلة، لعل من أهمها قانون الاستثمار، والإصلاح القانونى الشامل للقوانين المنظمة والمؤثرة على الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى جهودها فى إصلاح منظومة استخراج التصاريح والإجراءات.

يذكر أن نصر كانت قد أشارت فى وقت سابق بالعديد من المحافل، إلى أهمية الاستثمار المباشر المحلى والأجنبى، كما تولى الوزيرة أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل جانب هام من الاقتصاد القومى الذى يحتاج إلى توافر التمويل لتحقيق النمو المنشود.

ومن ثم تأتى أهمية هذا اللقاء مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، المتمثلين فى كبرى المؤسسات الاستثمارية فى مصر، وصناديق الاستثمار المحلية و الإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين الذين يتمتعون بسنوات طويلة من الخبرة فى مجالات الاستثمار، وكذلك مقدمى الخدمات الاستشارية من قانونيين وخبراء فى تقييم الشركات الذين لا يمكن ان يتحقق نمو الاستثمار بدون الخدمات التى يقدمونها.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت قد شهدت نموا كبيراً فى عدد أعضائها هذا العام، نظراً للخدمات التى تقدمها لأعضائها، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بشأن مناخ الاستثمار خلال السنوات القادمة.

