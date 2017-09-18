سحر نصر: شركات أمريكية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر

أحمد عاشور:أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع قيادات كبري الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات بمقر غرفة التجارة الأمريكية مثمر ومهم، وقالت الوزيرة أن أعضاء الغرفة الامريكية والمستثمرين الأمريكان أشادوا ببرنامج الإصلاح الا

أحمد عاشور:

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع قيادات كبري الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات بمقر غرفة التجارة الأمريكية مثمر ومهم، وقالت الوزيرة أن أعضاء الغرفة الامريكية والمستثمرين الأمريكان أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والنقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد المصري في كافة القطاعات.

وأضافت الوزيرة في حوار مع الاعلامي عمرو أديب مذاع من نيويورك أن الأعمال ركزوا في حديثهم على مناخ الاستثمار في مصر وبيئة الأعمال، وأشادوا بالإصلاحات التشريعية التي تمت لتسهيل الاجراءات وتذليل أي عقبات في التأسيس والتراخيص وكل ما يخص بالمستثمرين، مشيرة إلى أن عدد من الشركات الأمريكية أعلنوا عزمهم ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.