سحر نصر: شركات ألمانية ترغب في ضخ استثماراتها بمصر

المال - خاصقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المستثمرين والشركات الالمانية أشادوا بقانون الاستثمار الجديد، وأكدوا رغبتهم فى ضخ استثمارات بمصر خلال الفترة المقبلة.وأضافت نصر، خلال لقائها الوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته لبرلين، اليوم الثلاثاء، أن

المال – خاص

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المستثمرين والشركات الالمانية أشادوا بقانون الاستثمار الجديد، وأكدوا رغبتهم فى ضخ استثمارات بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت نصر، خلال لقائها الوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته لبرلين، اليوم الثلاثاء، أن المستثمرين الألمان كانوا يحتاجون إلى اطار تشريعى يعملون من خلاله، وأشادوا بحل لجنة فض المنازعات، بعض المشكلات العالقة منذ 4 سنوات.

وأوضحت أن السيسي أشار فى كلمته أمام تلك الشركات، إلى أهمية قانون الاستثمار الجديد، ضمن الإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت نصر أن القانون وحده لا يكفي، والأهم هو الإصلاح المؤسسى وتنمية المهارات، موضحة أن الوزارة تعمل على حل جميع المشكلات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل كل الاجراءات لهم.

وأشارت إلى أنها تحركت سريعا فى حل مشكلات المستثمرين الالمان، عقب الزيارة الأخيرة للمستشارة انجيلا ميركل، إلى مصر، لافتة إلى أن المستثمرين الألمان أشادوا بالضمانات التى وفرها قانون الاستثمار.