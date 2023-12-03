سحر نصر رئيسا لمجلس إدارة «إيزي كاش» لحلول المدفوعات

أعلنت شركة « إيزي كاش» للدفع الإلكتروني، عن تولي الدكتورة سحر نصر منصب رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

يأتي تولي الدكتورة سحر نصر رئيسا لمجلس إدارة شركة «إيزي كاش» خطوة مهمة واضافة قوية لدفع العمل نحو مزيد من التطور والتنمية والاستفادة من خبراتها القوية في مجال الاستثمار والتمويل والإدارة على مدار سنين عملها وتوليها مناصب عدة بالدولة.

تولت نصر العديد من المناصب المهمة ومنها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق، بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية في البنك الدولي لأكثر من 20 عاما أسهمت خلالها في حوار السياسات مع العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقد أسهمت ايضا خلال عملها في البنك الدولي في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بالمشاركة في وضع استراتيجيات الشمول المالي للقطاع المصرفي وغير المصرفي وساهمت بالإشراف علي تنفيذ برامج الإصلاحات التشريعية والهيكلية وبرامج التمويل العقاري.

كما كانت محافظا لمصر لدى البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وساهمت الدكتورة سحر نصر في تعزيز كفاءة وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية( ODA)، أيضا ساعدت في تطوير خطط الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات متعددة الجنسيات والثنائية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الشراكة مع الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وتشغل نصر حاليا عضو مجلس إدارة العديد من المؤسسات المالية ومنها شركة آليانز لتأمينات الحياة، اتحاد البنوك العربية، بيت الزكاة والصدقات، بالإضافة إلى منصب المدير التنفيذي لصندوق الزكاة والصدقات، كما تعمل مستشارا لشيخ الجامع الأزهر.

وحصلت الدكتورة سحر نصر علي درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات، وعملت أستاذا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حاضرت في العديد من الجامعات العالمية، ولها العديد من المؤلفات والأوراق البحثية والكتب حول الاستراتيجيات المالية والاقتصادية وتمكين المرأة.

يذكر أن شركة «إيزي كاش» هي إحدي الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني التي تهدف إلي تسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني بطريقة مبسطة لكل المواطنين المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين عن طريق وسائل الدفع المختلفة مثل: الدفع بالمحافظ الإلكترونية للأفراد والتجار ورمز الاستجابة السريع ( Q R Code) وأيضا إصدار بطاقات مسبقة الدفع من خلال منافذ إيزي كاش لدفع المصاريف والفواتير إلكترونيا.

وتعمل «إيزي كاش» وفق نظام إلكتروني آمن وسهل للتيسير على المواطنين طرق الدفع الآمن.

ويأتي تأسيس شركة «إيزي كاش» في إطار رؤية الدولة والحكومة في تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.